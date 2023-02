Il Festival 2023 sarà ricordato anche per la partecipazione Rosa Chemical, che ha proposto "Made In Italy" giungendo all'ottavo posto. Mal al di là del piazzamento, il rapper piemontese si è messo in evidenza per la mise e il portamento androgini, la scelta bizzarra degli "oggetti" portati sul palco e soprattutto per il bacio appassionato con Fedez alla fine dell'ultima esibizione.

