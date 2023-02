Enzo Piedimonte: da Messina a casa Sanremo, la sua pizza lascia tutti "senza parole"

Dalla cabina di comando al palco, passando per l’orchestra dell’Ariston e Casa Sanremo. La 73. edizione del Festival ha parlato anche un po’ siciliano e calabrese, come negli ultimi anni del trionfo in termini di ascolto che portano la firma del trio Amadeus-Fiorello-Presta.

A Casa Sanremo un posto di primo piano lo ha avuto il messinese d'adozione Enzo Piedimonte che per il secondo anno consecutivo è stato il responsabile dell'area food. È definito "l’artista delle pizze", nato in Campania, 38 anni fa, aveva solo 11 anni quando ha preparato la sua prima pizza napoletana. Dopo l’esperienza in diverse pizzerie di Napoli e gli insegnamenti di due grandi maestri pizzaioli, Tonino Tammaro e Pasquale Aversano, Enzo Piedimonte a 24 anni si trasferisce in Sicilia. Il pizzaiolo mette radici nella pizzeria del cognato, sul bellissimo lungomare di Rodia, frazione di Messina. Il Ritrovo La Scala diventa il regno della pizza napoletana d’autore e Enzo, che intanto si fa conoscere come il ritrattista delle pizze, viene riconosciuto come colui che ha portato la vera tradizione della pizza napoletana a Messina. E a Sanremo ha, tra le altre prelibatezze, lanciato la pizza “Chiara Ferragni”.

© Riproduzione riservata