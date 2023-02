Giuseppe Contarini, è messinese il responsabile dei fotografi di casa Sanremo

Dalla cabina di comando al palco, passando per l’orchestra dell’Ariston e Casa Sanremo. La 73. edizione del Festival ha parlato anche un po’ siciliano e calabrese, come negli ultimi anni del trionfo in termini di ascolto che portano la firma del trio Amadeus-Fiorello-Presta.

A casa Sanremo a coordinare i fotografi per Gruppo Eventi come non menzionare il messinese Giuseppe Contarini. Al quarto anno consecutivo come coordinatore (escludendo l’edizione a porte chiuse del 2021, che ha contato pochissimi tecnici causa covid) Contarini ha avuto con sé la fotografa Federica Carrozza, che ha ricoperto il ruolo di Data Manager, quindi catalogazione, post produzione e selezione di foto da inviare ai media e per i social media.

