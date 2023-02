Fedez-Rosa Chemical, il bacio delle polemiche "anticipato" a Muschio Selvaggio VIDEO

«Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo». Dopo le polemiche per il bacio a Fedez nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical interviene in diretta su RTL 102.5 all’Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli.

Un gesto preparato prima della finale?

«Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato».

In realtà, il bacio tra Rosa e Fedez, non è stato propriamente "improvvisato" come si evince dalla puntata di Muschio Selvaggio dell'11 febbraio, registrata prima della conclusione del Festival. In studio, Rosa Chemical è ospite di Fedez, Luis Sal, Martin e il maestro Peppe Vessicchio: "Io sarò in prima fila - dice fedez al cantante - vieni a salutarmi mentre canti... Ci possiamo dare un bacino... Con la lingua...".

"Io sarò in prima fila, patato", dice Fedez rivolgendosi al cantante (al minuto 50 della puntata disponibile su RaiPlay). In effetti, nella serata finale del Festival, Fedez ha preso posto in prima fila tra i genitori di Chiara Ferragni. "Ottimo, buono a sapersi", replica Rosa Chemical. "Vieni a salutarmi mentre canti", incalza Fedez. "Sarà fatto", la risposta. "Ci possiamo dare un bacino", prosegue Fedez. "E se dici tutto qua...", ribatte Rosa Chemical prima della chiosa di Fedez: "Con la lingua...".

Chiara Ferragni arrabbiata per quel bacio?

«Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata». La morale per Rosa Chemical è una: «Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c'è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival», dice in radiovisione.

Amadeus: nessuna intenzione turbare il pubblico a casa

«Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa». Così Amadeus sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato qualche polemica al Festival di Sanremo 2023. «Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti».

© Riproduzione riservata