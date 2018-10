John Legend canta il Natale, il 26 ottobre esce il nuovo album

Il cantautore multi-platino John Legend ha annunciato l'uscita per il 26 ottobre del suo primo album di Natale, "A Legendary Christmas" (Columbia Records) in cd, digitale e vinile.

L'album vanta la produzione esecutiva di Raphael Saadiq e i featuring di Esperanza Spalding e Stevie Wonder, che suona l'armonica in "What Christmas Means to Me".

Per accompagnare l'uscita dell'album, Legend darà il via al "A Legendary Christmas Tour": 25 date dal 15 novembre al 30 dicembre negli Stati Uniti.

Questi i brani natalizi scelti da Legend: What Christmas Means to Me (feat. Stevie Wonder per armonica), Silver Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas (feat. Esperanza Spalding), No Place Like Home, Bring Me Love, Merry Christmas Baby / Give Love on Christmas Day, Christmas Time Is Here, Waiting for Christmas, Purple Snowflakes, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Please Come Home for Christmas, Wrap Me Up in Your Love, By Christmas Eve, Merry Merry Christmas.

Neanche un mese fa l'artista è riuscito a ottenere un EGOT, acronimo che negli Stati Uniti è riservato a chi è riuscito a vincere Grammy (lui ne ha vinti 10), Oscar (per la Miglior canzone originale, "Glory" del film "Selma"), Tony (per il Miglior revival di un'opera, l'opera teatrale "Jitney") e infine Emmy, che si è aggiudicato il 10 settembre come produttore dello spettacolo "Jesus Christ Superstar - Live in Concert".

