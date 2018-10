Dagli scontri con la De Filippi agli show in tv, riecco Valerio Scanu: mai pensato di mollare

«Dieci anni fa entravo ad Amici, l'inizio. Ma tappe fondamentali a livello artistico sono state anche i due festival di Sanremo (il primo nel 2010 vinto con Per tutte le volte che) e Tale e quale Show, che è stato una sorta di riscatto dopo un momento difficile».

Valerio Scanu, a 28 anni, si gode già 10 anni di carriera con un disco dal titolo esplicativo (Dieci, appunto), «senza rimpianti, né rimorsi. Rifarei più o meno tutto quello che ho fatto, anche dire quello che penso, sempre e comunque».

Una schiettezza che lo ha portato a chiudere in maniera burrascosa i rapporti con Maria De Filippi, a lasciare le major per autoprodursi e ad andare per la sua strada.

«Di vaffa ce ne sono stati tanti, ma non ho mai pensato di lasciare la musica».

Nel nuovo album torna il sodalizio con Pierdavide Carone, autore del successo sanremese, nel singolo Inciampando dentro un’anima: «La sua chiave di lettura su di me».

Il 15 dicembre consueto appuntamento a Roma con il concerto di Natale.

