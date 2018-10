Barbie celebra Samantha Cristoforetti: nasce una nuova bambola ispirata all’astronauta

Barbie ha sempre mostrato alle bambine di poter essere tutto ciò che desiderano, dando loro la possibilità attraverso il gioco di ricoprire ruoli differenti e intraprendere carriere di ogni genere - più di 200! – incoraggiando l’immaginazione, l’espressione e la scoperta di sè stesse.

La missione del brand è proprio quella di dare valore al potenziale illimitato delle bambine, affinchè siano consapevoli di poter raggiungere qualunque traguardo desiderino per il loro futuro.

In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, Barbie ha deciso di puntare ancora una volta i riflettori su un modello femminile la cui storia possa incoraggiare la prossima generazione di donne a non arrendersi nell’inseguire grandi sogni.

Attraverso il programma globale Shero, Barbie celebra le donne che hanno superato certi confini e sono andate oltre nei loro rispettivi settori, che sono di ispirazione per le future generazioni di ragazze, creando una bambola OOAK (One Of A Kind) con le loro sembianze.

Con l’obiettivo di raccontare alle bambine le storie di nuovi modelli femminili a cui potersi ispirare, Barbie

celebra Samantha Cristoforetti - pilota, ingegnera, astronauta, prima donna italiana negli equipaggi

dell'Agenzia Spaziale Europea.

