Creata la prima mano robot capace di suonare il pianoforte

Eccola la prima mano da pianista robotica e stampata in 3D, in grado di eseguire al pianoforte semplici brani musicali muovendo esclusivamente il polso.

Non è ancora in grado di cimentarsi in virtuosismi di cui sono capaci le mani di un essere umano, ma riesce comunque a portare a termine movimenti molto complessi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Robotics, è del gruppo dell'Università britannica di Cambridge guidato da Josie Hughes e potrebbe portare allo sviluppo di mani robotiche capaci di eseguirecomplesse operazioni chirurgiche o maneggiare oggetti molto fragili.

