"Amore e Capoeira" di Giusy Ferreri è il video YouTube più visto nel 2018

"Amore e Capoeira" di Takagi e Ketra, cantato da Giusy Ferreri, con 124 milioni di visualizzazioni è il video YouTube più visto in Italia nel 2018 secondo una classifica fatta da Sorrisi e Canzoni Tv.

Il secondo posto se lo aggiudica Baby K con "Da zero a cento". Con 102 milioni di visualizzazioni, il terzo posto va a "Cara Italia" di Ghali. Quarto posto per "Nera" di Irama. Quinto posto invece per "La cintura" di Alvaro Soler.

Al sesto posto c'è "Italiana" di Fedez e J-Ax. Settimo posto per "D'estate non vale" di Fred De Palma. Ottavo posto al video "Una vita in vacanza" de Lo stato sociale. Segue "Fotografia" di Fabri Fibra e Francesca Michielin.

Al decimo posto infine c'è "Questa nostra stupida canzone d'amore" dei Thegiornalisti

