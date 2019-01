Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, online il video dell'ultimo singolo: quasi 1 mln di views

È online da poche ore il videoclip del brano "Per Le Strade Una Canzone" di Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, conosciuto per il brano "Despacito". Il video ha già 420 mila visualizzazioni, senza considerare gli altri video diffusi in rete seppur non appartenenti al canale ufficiale.

Nel video i due artisti indossano una camicia floreale e vanno a spasso per la soleggiata Miami a bordo di due Ford Taurus d'epoca. La musica ricorda il divertimento estivo e il brano sembra voler diventare una delle canzoni della prossima estate.

