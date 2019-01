Cornetto Algida, il "cuore di panna" tanto caro alla pubblicità: lo spot del 1990

Dal 1961, anno del suo debutto, ad oggi sono diversi gli spot ideati per pubblicizzare il Cornetto Algida. In questo video, lo spot andato in onda fra il 1988 e il 1990.

Inizialmente brevettato da Spica, una gelateria di Napoli, in un primo momento le vendite di questo gelato non furono buone, anzi.

Ben presto, il brevetto fu acquistato dalla Unilever, che iniziò a commercializzare il prodotto con il marchio Algida.

Le vendite risalirono in poco tempo, complice una forte campagna pubblicitaria.

