Belen e Stefano di nuovo insieme? Signorini condivide sui social il video del bacio

A confermare ulteriormente il ritorno di fiamma sembra ora questo video, condiviso sui social da Alfonso Signorini.

Nel filmato si vedono Stefano De Martino e Belen Rodriguez mentre si baciano in aeroporto: ebbene sì, sembra che fra i due ci sia stato un ritorno di fiamma.

Già giorni fa, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto dei due ex coniugi in atteggiamenti teneri. Ora questo video mostra i due mentre si tengono per mano, si abbracciano e si baciano in attesa dei bagagli all'aeroporto.

