Balla sulle note del tormentone di papà Eros: Aurora Ramazzotti lancia sfida sui social

Cavalcando l'onda del successo del brano "Per le strade una canzone" di papà Eros, Aurora Ramazzotti ha pensato bene di lanciare una challenge sulle note del tormentone cantato in duetto con Luis Fonsi.

La 22enne appare scatenata mentre balla per le vie di Milano.

In un video tutorial condiviso sui social, la giovane spiega anche quali passi fare, invitando poi i suoi follower a munirsi di un cameraman e di un paio di cuffie con cui ascoltare il brano a tutto volume.

Una volta terminato il video, lo si dovrà pubblicare con l’hashtag #perlestradeunacanzone sul social.

“Mi sono sempre piaciute le challenge - spiega la Ramazzotti - perché trovo che riescano a unire tutti indistintamente e mi piacciono ancora di più quando riescono a lanciare dei messaggi positivi. Quando ho sentito per la prima volta la canzone di mio padre, ho pensato che non ci fosse modo più didascalico e diretto di lanciare una challenge ballando per le strade della mia città".

