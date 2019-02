Parte il tour mondiale di Eros Ramazzotti: date live in 30 paesi

Il giro per il mondo con la sua musica è già partito il 17 febbraio e proseguirà fino a novembre. Eros Ramazzotti riparte con un tour, lungo e allo stesso tempo variegato, per via dei numerosi paesi che toccherà, più di 30.

Una novantina di show che prendono complessivamente il nome di "Vita ce n'è World Tour", che toccherà Europa, Stati Uniti e Sud America. La prima tappa, a Olympiahalle di Monaco di Baviera, ha già attirato ben 15.500 persone

Ramazzotti farà ancora un'altra tappa a Monaco per poi iniziare a girare l'Europa fino ad aprile, mentre a marzo sarà in Italia. Il 2 a Torino; il 5, 6, 8 e 9 a Milano; il 12, 13, 15 e 16 a Roma.

A maggio sarà la volta del tour in America, mentre in estate farà ancora un breve salto in Italia.

