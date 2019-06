A-ha, il video di "Take On Me" tocca il miliardo di views: il concorso su Facebook

Il video di "Take On Me" degli A-ha ha quasi toccato il miliardo di visualizzazioni e, in occasione del grande avvenimento, la band anni 80 lancia un concorso. Chi indovinerà la data esatta nella quale il video clip raggiungerà il miliardo di views vincerà un incontro con la band.

Il premio in palio è un viaggio per due persone a Trondheim, in Norvegia, in occasione del 7 febbraio, data del "Hunting High & Low Tour". Il video al momento è arrivato a 906 milioni di visualizzazioni. Per partecipare al concorso bisognerà iscriversi tramite il sito del gruppo.

© Riproduzione riservata