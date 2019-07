Uan di "Bim Bum Bam" nella nuova stagione di Stranger Things: ecco il video

L'attesa della terza stagione di Stranger Things è finalmente finita ma Netflix continua a sorprendere con le sue trovate geniali. L'ultimo video pubblicato vede come protagonista Uan di "Bim Bum Bam".

Il pupazzo rosa, amato da chi è cresciuto negli anni 90, ha deciso di passare un'estate diversa e di trasferirsi a

Hawkins, dove potrà fare nuove amicizie. Un'idea geniale che non è per nulla casuale: il video infatti sancisce la collaborazione tra Netflix e Mediaset. Ancora però non è noto sapere di che tipo di accordo si tratti.

