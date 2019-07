Ed Sheeran, è fuori il video di "Best part of me": a breve il quarto album

L'attesa dei milioni di fan di Ed Sheeran sta per finire: la prossima settimana arriva nei negozi e in streaming il quarto album in studio del cantante britannico intitolato "No.6 Collaborations Project", in uscita domani 12 luglio. A soli 28 anni, il cantautore di Halifax e' uno degli artisti internazionali piu' conosciuti e amati al mondo.

Il suo stile pop, caratterizzato da elementi soul, contemporary R&B, folk e tradizionali irlandendesi, si mescolano a quello dei tanti artisti di spessore che si uniscono a lui nel nuovo progetto discografico. Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Chance the Rapper, PnB Rock, Stormzy, Yebba, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Young Thug, J Hus, Hella Mai, Paulo Londra, Dave, H.E.R., Meek Mill, A Boogie wit da Hoodie, Skrillex, Chris Stapleton e Bruno Mars sono i 22 artisti che collaborano con il cantautore britannico nelle 15 tracce del nuovo album, che è già stato anticipato dai singoli "I Don't Care" (con Bieber), "Cross Me" (con Chance the Rapper e PnB Rock), "Beautiful People" (con Khalid), "Best Part of Me" (con Yebba), "Blow" (con Chris Stapleton e Mars) e "Antisocial" (con Scott). Nella giornata di domani arriveranno altri sette album di artisti internazionali meno noti, da Allday ("Starry Night Over the Phone") a Yuna ("Rouge"), passando per Dope Lemon ("Smooth Big Cat"), Thelma Plum ("Better in Blak"), Banks ("III"), Shindy ("Drama") e K. Flay ("Solutions").

© Riproduzione riservata