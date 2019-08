Rapper a 86 anni, nonna Marcella è già una star: il suo nuovo videoclip

Ha 86 anni Marcella, di Roma, diventata rapper grazie al nipote 18enne, Gabriel Camanni.

Da qualche giorno è online il suo nuovo videoclip Marcella Gang. Il suo nome completo è Marcella Eleonora Minnella. Vive alla Garbatella ed è nata nel 1933. Conosce poco di musica rap e trap ma si è voluta lanciare in questa inedita avventura, grazie ad una canzone ideata con Francesco Subrizio, in arte Sub, 25enne.

«Guardando molti video musicali – spiegano – ci è venuto in mente di coinvolgere, in maniera scherzosa, una persona di 86 anni. E' una sorta di presa in giro di quei rapper che puntano sulla droga e la violenza. Mia zia non ci ha pensato due volte».

© Riproduzione riservata