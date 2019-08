Localizzare un disperso, i vigili del fuoco spiegano le tecniche - Video

I vigili del fuoco spiegano le tecniche per localizzare un disperso.

Diversi i sistemi di localizzazione di un cellulare. Nel caso in cui la vittima non collabori, perchè ad esempio colta da malore, viene attivato il gestore di telefonia mobile che fornisce ai vigili del fuoco i dati disponibili della posizione.

Se invece la vittima collabora vengono utilizzati altri sistemi che non escludono quello descritto prima.

In presenza di rete dati (collegamento ad internet) può essere inviato un sms multilingue a cui la vittima può rispondere semplicemente toccando lo schermo per inviare, in automatico, la posizione geografica.

In assenza di rete, l’operatore della sala operativa 115 guida la vittima nei passi necessari a visualizzare sullo smartphone la propria posizione e a comunicarla.

Questo sistema funziona sempre anche in presenza del solo segnale telefonico.

Una volta individuato il disperso, le informazioni vengono condivise con le altre organizzazioni coinvolte (118, forze dell’ordine e altri) che sono state già attivate fino dalla prima richiesta di aiuto.

© Riproduzione riservata