Riparte Temptation Island, le sei coppie in gara - Video

Dopo l’edizione Nip, lunedì 9 settembre torna in prima serata sugli schermi di Canale 5 per la seconda stagione consecutiva la versione Vip di 'Temptation Island'.

A guidare il racconto la conduttrice Alessia Marcuzzi: “Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Sono anche quest’anno sei le coppie su cui si concentra il programma. Le coppie partono per un viaggio antropologico in un resort da sogno: il Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna.

Partecipano: l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu, l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de 'L’Eredità' Chiara Esposito, il re del web (che vanta milioni di visualizzazioni) Damiano Coccia detto 'Er Faina' con la fidanzata Sharon Macrì, la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.

E ancora…Giancarlo Picariello (40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti); Gianmaria Gerolin (30 anni, imprenditore moda e design); Samy Youssef (24 anni, modello); Ricky Costantino (28 anni, allenatore di calcio); Jack Queralt (40 anni, artista); Valerio Maggiolini (25 anni, responsabile marketing); Alessandro Graziani (27 anni, pallavolista); Mattia Bertucco (31 anni, dj e gestore di locali); David Nenci (31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer) e Riccardo Colucci (33 anni, preparatore atletico), Michele Loprieno (53 anni, imprenditore); Fabrizio Baldassarre (31 anni, hair stylist); Antonio Moriconi (24 anni, maestro di sci) e Ale Catania (23 anni, agente di commercio).

Durante la permanenza nel villaggio dei sentimenti è attesissimo il momento del falò, dove Alessia Marcuzzi mostra ai protagonisti alcuni video dei propri fidanzati/e che svelano come i loro amati vivono la lontananza, come affrontano il distacco, se soffrono o se invece riescono a divertirsi e a lasciarsi trasportare dai single in nuove avventure.

Ci sono delle rivelazioni, però, che non possono aspettare l’appuntamento del falò. In quel caso i protagonisti sono chiamati direttamente nel loro villaggio, in un luogo chiave chiamato Pinnettu, dove, sempre attraverso dei video, vengono immediatamente messi a conoscenza dei comportamenti dei propri partners.

Tra nuove consapevolezze e decisioni importanti da prendere l’obiettivo finale è sempre quello di arrivare con le idee più chiare possibili all’ultimo falò, quello di confronto, dove, le coppie si ricongiungono per la prima volta dopo tanti giorni e si confrontano su tutto quello che hanno vissuto.

E’ lì che sono chiamati a rispondere alla domanda definitiva di Alessia Marcuzzi, la più importante: “Volete tornare a casa insieme o separati?”.

