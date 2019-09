Impegnato in alcuni progetti a New York, Ultimo improvvisa un duetto con un artista di strada sulle note di Stand by me di Ben E. King (canzone del 1961). "L’arte nasce per strada, sempre” è il commento al video della performance condiviso poi dal cantante sui suoi canali social.

Boom di visualizzazioni per il filmato. Intanto, continua la caccia ai biglietti dei concerti che vedrà Ultimo sul palco dello stadio San Filippo di Messina il 15 luglio del prossimo anno.

© Riproduzione riservata