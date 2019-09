Tale e Quale, la palermitana Lidia Schillaci imita Lady Gaga e vince

La cantante palermitana Lidia Schillaci trionfa alla prima puntata di Tale e Quale Show, in onda su Raiuno e condotto da Carlo Conti.

La sua imitazione di Lady Gaga ha convinto tutti, aggiudicandosi così la vittoria.

La Schillaci ha cantato al piano il brano "Shallow", tratto dalla colonna sonora del film “A star is born”.

Nata a Palermo, Lidia Schillaci è cresciuta a Castellammare del Golfo e ha studiato al conservatorio di Trapani perfezionandosi poi al Brass Group di Palermo.

Ha collaborato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, che ha affiancato in due tour mondiali in sostituzione di Anastacia. Ha scrittoScrivla colonna sonora del film Sbirri con Raul Bova e della serie TV Non smettere di sognare per Canale 5.

