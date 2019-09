Celine Dion senza trucco nel video del nuovo singolo: "Ho le mie imperfezioni"

Si mostra al naturale, senza trucco e in bianco e nero, Celine Dion, nel video del nuovo singolo, "Imperfections". La cantante canadese, 51 anni, ha annunciato il suo "Courage World Tour": il 25 luglio 2020 sarà a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival.

"Ho le mie imperfezioni ... le mie cicatrici da nascondere", canta Celine nel nuovo singolo. Un video profondo, che mostra la cantante al naturale, dimagrita negli ultimi mesi.

Celine Dion non si esibisce in Italia da oltre un decennio (2008 ad Assago) ed ha scelto Lucca come sua unica data nel nostro paese. La cantante, 51 anni, ha venduto 250 milioni di album, aggiudicandosi premi di ogni tipo, tra cui cinque Grammy Awards.

Il suo nuovo tour mondiale è iniziato la scorsa settimana negli Stati Uniti ed approderà in Europa l'anno prossimo. Il promoter Mimmo D'Alessandro ha già dichiarato che, oltre a quello di Celine Dion, sicuramente il prossimo anno a Lucca sarà organizzato un altro concertone nell'ambito di Summer Festival, che pure ha un cartellone di alto standard qualitativo, e non esclude che alla fine i mega-concerti, con grandi artisti mondiali, possano essere addirittura tre. Trattative sono in corso per ingaggiare altri big della musica leggera mondiale da portare a Lucca.

