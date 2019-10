Baby George e la sua passione per il calcio: il video mentre esulta allo stadio

Sembra essersi già tramandata di padre in figlio la passione per il calcio che adesso unisce ancora di più William d'Inghilterra a baby George. Sul profilo Instagram della famiglia Reale è stato pubblicato un video che racconta la prima volta di George sugli spalti dello stadio. Il piccolo, che ha partecipato a una partita dell'Aston Villa, club di Birmingham - si trova in tribuna con i genitori ed esulta ogni qual volta la sua squadra del cuore segna.

"Sua altezza reale sa scegliere bene le partite da vedere", si legge sull’account Twitter dell’Aston Villa, che ha vinto 5-1. "Guarda, quello lì è un calcio di rigore", sembra spiegargli William indicando il campo durante un’azione di gioco.

