Mercedesz Henger contro la mamma: "Lucas Peracchi non mi mena"

Mercedesz Henger è stata ospite della puntata di ‘Domenica Live‘ trasmessa domenica 6 ottobre. La modella ha risposto alle accuse della mamma, Eva Henger, che qualche giorno fa ha raccontato in diretta tv che Lucas Peracchi avrebbe alzato le mani alla figlia.

Mercedesz ha smentito quanto detto dalla madre anche se inizialmente ha rischiato un forte attacco di panico per l'emozione.

"Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre. Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello. Come sai l'ho sempre difesa, anche quando non ero d'accordo con lei. Sono venuta qui, ho litigato e l'ho difesa a spada tratta. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa".

Eva Henger contro Lucas Peracchi: "Picchia mia figlia Mercedesz" Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Sui social è pieno di foto insieme... Alcune delle quali molto hot Lucas e Mercedesz stanno insieme già da diversi mesi Anche se nel tempo ci sono stati dei tira e molla Eva Henger non sembra essere felice del loro rapporto E in tv ha dichiarato che Peracchi sia violento con la figlia Mercedesz Henger Eva Henger e la figlia Mercedez Mercedesz Henger Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

© Riproduzione riservata