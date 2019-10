Belen in tv: "Basta con il gossip, non ho più 20 anni"

Belen Rodriguez interviene a Mattino Cinque per parlare di paparazzi. "Oggi, come mamma e come signora decido di farmi da parte", ha detto la showgirl argentina.

In passato, la Rodriguez ha avuto un difficile rapporto con i fotografi. "Non mi sono mai accordata con i paparazzi - ha spiegato alla conduttrice Federica Panicucci - anzi ho sofferto per la loro presenza costante”.

E ancora: "Ora non li trovo più sotto casa mia e sono contenta".

I paparazzi hanno sempre seguito la showgirl, prima quando stava con Fabrizio Corona, poi quando si è separata da Stefano De Martino, quando è nato il figlio Santiago.

"Ogni motivo era buono per far dormire sotto casa mia i paparazzi", ha svelato Belen. "Io non voglio esagerare perché questo lavoro me lo sono cercata io, - ha precisato - ma quando sei giovane e diventi popolare, ti esaurisci. Purtroppo non tutti i paparazzi sono gentili, ti provocano, ti portano all’esaurimento".

“Io potrei farei mille cose per far parlare di me, - ha continuato - ma come mamma e come signora decido di farmi un po’ da parte. Non ho più 20 anni. Il mio periodo 'gossipparo' me lo sono goduto".

Poi, ipotizzando un secondo matrimonio col ritrovato marito Stefano, Belen ha detto: "Se un giorno me lo chiede mio marito gli dirò di sì”.

