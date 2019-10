Addio a Hideo Azuma, il creatore di Pollon: aveva 69 anni

È morto all'età di 69 anni Hideo Azuma, papà di "Pollon" e di "Nanà Supergirl". Stroncato da un cancro all'esofago, ha vissuto una vita da clochard, senza un tetto, una famiglia e un lavoro.

La sua fu una vita molto particolare: dopo essere diventato celebre per i suoi fumetti poi divenuti cartoni animati, a 39 anni decise di lasciare tutto per vivere come un senza tetto, in un bosco non lontano dalla città.

Tornato a casa dopo poco tempo, decise nuovamente di tornare a essere un clochard. A raccontare la sua storia fu lo stesso Azuma in un'autobiografia intitolata "Il diario della mia scomparsa". Azuma è morto lo scorso 13 ottobre ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

