Alberto Urso a Domenica in, il botta e risposta con Mara Venier si fa... malizioso

Mara Venier mette in imbarazzo Alberto Urso a Domenica in. Ospite della puntata di ieri, il tenore messinese si è esibito in vari brani come "Tu sì na cosa grande", "Your song" e il nuovo singolo "E poi ti penti".

Dopo una delle sue performance, il cantante siciliano ha iniziato un botta e risposta malizioso con la Venier. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha detto ad Alberto: "Devi trovare il tempo per altro, non fai altro che lavorare". Alla battuta allusiva, Urso ha risposto fra le risate: "Lo troviamo, lo troviamo".

La Venier è poi tornata a scherzare e ha detto: "Mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi. Vedi quanta roba - ha aggiunto, alludendo al suo seno - la giacca non mi si chiude. Occhio furbo, ho visto che guardavi". Visibilmente imbarazzato Urso.

© Riproduzione riservata