"Se parlo io, rovino famiglie": nuovo attacco di Giulia De Lellis a Belen?

Tutto è iniziato quando Belen Rodriguez in una storia su Instagram, insieme al figlio Santiago, criticava l'uso del filtro Top model, usato da molte. “Vanno bene questi filtri di bellezza, però vi pare normale parlare con questi filtri? Non è un po’ troppo?", ha detto la showgirl argentina.

In molti hanno iniziato a pensare che si sia trattato di una frecciatina lanciata a Giulia De Lellis, che molto spesso usa questo filtro. Ecco che l'attuale compagna di Andrea Iannone, ex di Belen, ha pubblicato anche lei una storia su Instagram, dicendo: "Faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri ma devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti".

Che si sia trattato di una secca replica nei confronti della Rodriguez? Che fra le due ci sia dell'astio questo ormai è noto. Prima Giulia De Lellis aveva svelato del gioco di sguardi con Andrea Iannone quando ancora stava con Belen. Poi si era parlato di un presunto flirt clandestino fra Damante - ex della De Lellis - e la showgirl argentina tornata nel frattempo col marito Stefano De Martino.

