"Io sono Gesù Cristo", il trailer del videogioco che simula la sua vita

Moltiplicare pani e pesci, calmare le acque in tempesta, ridare la vista ai ciechi. Sono questi gli obiettivi principali del videogioco, che verrà presto rilasciato online, dedicato alla vita di Gesù Cristo. Il trailer del gioco "I am Jesus Christ" è stato pubblicato ieri e sta già facendo parlare per via della tematica trattata.

Il videogioco simula in tutto e per tutto la vita di Gesù di Nazareth e uscirà sulla piattaforma Steam su pc. Le vicende si basano su quanto raccontato nel Nuovo Testamento e giungono fino alla Resurrezione. Il trailer è stato rilasciato non a caso l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

