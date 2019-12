Dallo Spazio gli auguri di Natale degli astronauti: il video con Luca Parmitano

Buon Natale dallo spazio: in un video postato su Twitter dalla Nasa l'equipaggio della Stazione Spaziale e il suo comandante Luca Parmitano fanno gli auguri in versione natalizia indossando una maglietta a righe bianche e rosse e con un gran finale con cappellini da Babbo Natale, corna di renna con lustrini, capriola e albero di Natale.

Nel messaggio che accompagna il video, la Nasa scrive che sebbene gli astronauti stiano trascorrendo le vacanze separatamente dalle loro famiglie, hanno lo spirito natalizio.

"Molta gente in questo periodo dell'anno passa il tempo con la sua famiglia e i suoi amici, noi - dice Parmitano - abbiamo speciali amici a bordo, il nostro equipaggio, naturalmente non possiamo passare questi giorni con le nostre famiglie e pensiamo a tutte le persone che si trovano in aree critiche e pericolose per motivi di lavoro e anche loro non possono passare queste feste con le loro famiglie e con i loro amici".

Augurando buone feste a tutti, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), con i colleghi americani Andrew Morgan, Christina Koch e Jessica Meir, racconta quindi come passeranno le feste in orbita. Gli astronauti spiegano che all'equipaggio piace abbassare le luci e guardare i film natalizi, tra cui "Come il Grinch rubò il Natale", popolarissimo negli Usa.

Faranno anche il 'cenone' che è ovviamente a base di cibo disidratato, ma ha comunque un tocco festivo. Il menù comprende salmone affumicato, sidro di mele e cioccolata calda. Inoltre, per dimostrare che non c'è via di fuga alle 'abbuffate' natalizie anche nello spazio, nel menù di Natale hanno anche la torta.

