Ospite di All together now, il tenore Grigòlo chiede la mano della fidanzata in diretta tv

Ospite della finale di All together now in onda ieri sera su canale 5, Vittorio Grigòlo ha stupito tutti chiedendo la mano della sua fidanzata in diretta tv.

Dopo le sue esibizioni e prima di congedarsi, il tenore si è inginocchiato al centro del palco, chiedendo alla sua fidanzata Stefania di sposarlo.

Evidente la commozione della ragazza che ha prontamente risposto di sì.

"Io non sono perfetto ma pieno di difetti - ha esordito Grigòlo, rivolgendosi alla sua fidanzata -. Ma quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per dirti: mi vuoi sposare?".

