"Andrà tutto bene", i bambini dello Zecchino d'Oro cantano contro il Coronavirus

Si intitola "Andrà tutto bene (Restiamo insieme)" la mini-canzone che lo Zecchino d'Oro ha scelto di regalare, in questi giorni in cui le famiglie sono costrette a stare in casa, alle bimbe e ai bimbi di tutta Italia.

Il brano, ideato dall'Antoniano, con la collaborazione musicale di Alessandro Visintainer vuole essere un modo per diffondere un messaggio di speranza attraverso la musica, ma soprattutto un'occasione per coinvolgere i bambini a cantare.

Il brano porta un pensiero a tutti coloro che vivono la difficoltà della situazione in corso e lancia un appello a sentirsi meno soli e più uniti, per questo l'invito, rivolto a grandi e piccini, è a far girare parole e note attraverso la condivisione di una propria interpretazione sui social, utilizzando l'hashtag #restiamoinsieme.

© Riproduzione riservata