"Good times", il nuovo videoclip di Ghali girato tutto in diretta Instagram

In piena emergenza Coronavirus, in cui rimanere a casa è fondamentale, Ghali ha pensato bene di non fermare la sua musica anzi di girare il videoclip del suo nuovo singolo, "Good times", insieme ai suoi fan. Tutto in diretta Instagram.

Sono appunto i suoi fan i protagonisti del video che cantano ognuno la sua parte di canzone. Sono state unite tante parti delle dirette fatte dal cantante in questi giorni. Sulla parte alta dello schermo si vede Ghali che guarda divertito i suoi fan mentre cantano nella parte sotto.

© Riproduzione riservata