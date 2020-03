Il Papa ieri pomeriggio ha chiamato a raccolta tanti fedeli davanti la tv per l'indulgenza plenaria. "Non lasciarci in balia della tempesta", è stato questo il grido del Pontefice giunto a piazza San Pietro, completamente vuota.

A fine cerimonia, però, ad impazzare sui social è stato un particolare della diretta in cui molti hanno sostenuto di aver visto in cielo la sagoma della Madonna. Una sagoma luminosa in cielo che in molti hanno attribuito all'immagine di Maria.

