"Maleducato", il nuovo singolo di Leo Gassman: "Basta poco per migliorare questo mondo"

Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, Leo Gassmann torna con un brano già presente in 'Strike', il suo album di debutto pubblicato il 7 febbraio.

Arriva in radio 'Maleducato', il nuovo singolo. Con questo brano Leo vuole esprimere un concetto molto semplice e che per certi versi può sembrare scontato ma che, se applicato, potrebbe farci vivere molto meglio: un po' più di educazione, anche civica, aiuterebbe a migliorare i rapporti umani ed il mondo in cui viviamo.

© Riproduzione riservata