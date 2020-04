Annalisa, il video di "Houseparty" tocca 100 mila visualizzazioni in 24 ore

Ha già toccato 100.000 visualizzazioni il video del nuovo singolo di Annalisa, "Houseparty". Il brano racconta di una festa in casa ma virtuale e la clip è stata diretta e animata da Davide "Bastanimotion" Bastolla, un regista, visual artist e illustratore.

Nel video, Annalisa è ritratta in versione cartone animato, insieme al suo cane e ai suoi 2 gatti. La cantante decide di organizzare una festa in casa invitando un mix di personaggi reali e immaginari tra cui Elvis Presley, Wonder Woman e Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade. Una festa che alla fine si rivela essere solo un bel sogno.

