Da "Crepe" di Irama a "Latina" di Emma: tutte le novità della musica italiana

La discografia italiana si rimette in marcia per quanto riguarda le nuove uscite dopo due settimane di pausa. Fuori infatti l’album dell’ex di 'Amici di Maria De Filippi' Irama, il titolo è «Crepe» e contiene otto tracce, tra queste ovviamente il tormentone «Mediterranea», il più ascoltato su Spotify dell’estate 2020. Il resto delle uscite settimanali sono singoli, a partire da quello dei bergamaschi «Pinguini Tattici Nucleari» che, sulla scia dei Righeira e la loro «L'estate sta finendo», pubblicano «La storia infinita», storia di un’estate che non c'è e che incide con la sua assenza sulla vita di chi non la vivrà mai.

Fuori anche «Tra un anno», ritorno ad una canzone da solista per Samuel, voce dei Subsonica. Un altro ritorno è quello dei Modà con «Cuore di cemento», ritorno alle ballad delle origini per la band milanese.

Fuori anche «Latina» di Emma Marrone che con questa nuova uscita festeggia anche la recente felice notizia della fine del suo calvario personale con la malattia che negli ultimi ani l’aveva colpita.

Disponibili anche da oggi due duetti alle prese con due cover di lusso, il primo è quello tra Antonello Venditti e Francesco De Gregori che escono con il primo singolo dell’album che hanno registrato insieme, si tratta di «Canzone» di Lucio Dalla; il secondo riguarda un brano di Mango, «Bella d’estate», interpretato da Mika e Michele Bravi. Fuori oggi anche l’ultimo singolo della performer milanese anonima MYSS KETA, il titolo del brano è «Giovanna Hardcore».

In zona rap da segnalare l’uscita di «Nudi nel letto» rap romantico firmato da Random. L’universo indie invece sforna un altro singolo del duo electro pop Diamine, il titolo del brano è «Amore nero».

