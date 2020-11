Ballando con le Stelle, Maykel Fonts positivo al Covid: finale a rischio per la Mussolini

Cresce l'attesa per la finale di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato prossimo. La corsa per la vittoria però è a rischio per Alessandra Mussolini dal momento che il suo maestro, Maykel Fonts, è risultato positivo al Covid, pertanto non ballerà durante la prossima puntata.

A dare l'annuncio è stata la padrona di casa, Milly Carlucci, tramite un messaggio sui suoi profili social. "Siamo alle prove di Ballando con le stelle - ha detto -: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel. La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi lei è negativa. Però chiaramente tornerà in teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza, per tutti gli altri della troupe e del cast. Che cosa succederà adesso: proverà, non proverà, gareggerà, non gareggerà? Stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione. La nostra priorità è la salute, la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati".

Resta quindi incerta la partecipazione di Alessandra Mussolini alla finale di Ballando con le stelle, che quest’anno ha dovuto affrontare un’innumerevole serie di difficoltà, fra positività prima della partenza della trasmissione, immancabili infortuni e anche un’intossicazione alimentare che ha colpito due dei maestri, Marco De Angelis e Lucrezia Lando.

