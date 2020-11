Grey's Anatomy 17, il ritorno di Meredith e un'emergenza sanitaria da affrontare

Pochi debutti ma tante uscite significative per quanto riguarda le serie tv in onda in Italia sulle varie piattaforme dedicate. Si parte subito martedì sul canale Fox del bouquet di Sky con l’attesissima uscita della 17esima stagione del medical drama cult «Grey's Anatomy»; la serie, è già stato annunciato, è stata rinnovata per altre due stagioni, quest’ultima sarà ambientata ancora al Grey Sloan Memorial di Seattle e avrà per protagonista la dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

Sempre martedì e sempre su Fox saranno trasmessi i primi episodi della quinta stagione di «This Is Us», dramma familiare che racconta, su tre fili temporali e narrativi diversi le vicende attorno alla famiglia Pearson; a maggio è stato svelato che la Rai sta lavorando su «Noi», adattamento italiano della serie, tra gli attori certi Lino Guanciale, Aurora Ruffino e Miguel Gobbo Diaz.

Per seguire invece le puntate della terza stagione di «Riviera» bisognerà spostarsi sul canale Sky Atlantic a partire da mercoledì, procede l’indagine di Georgina Clios sulla misteriosa morta del marito Constantine, miliardario e collezionista di opere d’arte dal passato oscuro.

Salto temporale fino a venerdì, quando su Netflix sarà resa disponibile la seconda stagione di «Virgin River», serie tv basata sull'omonima serie di romanzi rosa della scrittrice Robyn Carr; la storia riguarda l’infermiera Melinda Monroe, che decide di trasferirsi nella piccola cittadina della California per provare a mettersi alle spalle il proprio passato.

La carrellata si chiude con l’uscita, sempre venerdì, sempre su Netflix, della seconda stagione dell’acclamato manga «Great Pretender», avvincente narrazione delle avventure di due truffatori.

