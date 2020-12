YouTube: ecco i video più trend in Italia nel 2020: al top la lite Bugo/Morgan - VIDEO

Anche quest’anno YouTube fornisce la classifica relativa ai video e quella ai videoclip più trend in Italia nel 2020. A stravincere la prima, anche sui video in qualche modo ricollegati a un evento storico come pandemia e conseguenziale lockdown, l’esplosione in diretta della coppia Bugo/Morgan sul palco del teatro Ariston durante la penultima giornata della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Morgan storpia il testo, Bugo abbandona la scena, interviene un Amadeus visibilmente imbarazzato e poi Fiorello a salvare capre e cavoli, tutto ciò vale al momento oltre 17 milioni di views.

Seconda posizione occupata dal video in soggettiva dal punto di vista del pilota che ha guidato una delle Frecce Tricolori su Roma durante i festeggiamenti per il 25 aprile.

Gradino più basso del podio occupato dalla ricetta del pane fatto in casa proposta dal canale «Fatto in Casa da Benedetta».

Quarta posizione per il video della crew comica iPantellas che analizzano il fenomeno delle video lezioni online.

Spazio al quinto posto per il mondo del gaming e un’intervista multipla ad alcuni dei protagonisti della scena italiana.

Non poteva mancare nella chart il calcio, in sesta posizione ci sono quindi highlights del match di serie A dello scorso luglio tra Milan e Juventus, un incontro avvincente che vede i bianconeri andare due volte in vantaggio salvo poi essere recuperati e superati fino al 4-2 finale.

Settimo posto per un momento particolarmente emozionante, quello in cui il tredicenne Francesco Carrer, durante la prima fase di selezione di Italia's Got Talent, commuove pubblico e giudici, in particolare Federica Pellegrini che gli assegna il suo Golden Buzzer.

La parentesi talent prosegue in ottava posizione con X-Factor, protagonista la concorrente Mydrama e la sua prima esibizione davanti alle telecamere cantando un mash-up dei fratelli tha Supreme e Mara Sattei, «Grazie a Dio/Nuova Registrazione 326», stavolta ad uscirne commosso è Hell Raton.

© Riproduzione riservata