Auguri da Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella. Ha esordito partecipando nel 1987 a Miss Italia e come modella per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon Von Furstenberg. Poi i ruoli in alcune fiction (Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia, Il mammo, Fratelli Benvenuti) e l'ingresso nel mondo televisivo (Libero con Teo Mammuccari, Il malloppo con Pupo, Made in Sud). Nel 2005 il fidanzamento con Flavio Briatore e il matrimonio nel 2010 concluso nel 2017 con la separazione consensuale.

