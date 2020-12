Auguri da Maurizio Marchetti

Maurizio Marchetti (Messina, 16 ottobre 1953), attore e regista. Intensa la sua attività in teatro dove ha lavorato con Franco Enriquez, Arnoldo Foà, Andrea Camilleri, Alvaro Piccardi, Ninni Bruschetta, Walter Pagliaro, Gigi Proietti, Dario Fo e tanti altri. Per sei stagioni è stato direttore artistico dell'Ente Teatro di Messina e per due del Circuito dei Castelli in Sicilia. Il suo volto è noto al grande pubblico grazie agli innumerevoli ruoli interpretati al cinema e alla televisione. Per il grande schermo, citiamo fra tutti “Il gioiellino” di Andrea Molaioli e “La mafia uccide solo d'estate” di Pif. In tv ha dato il volto al boss Michele Greco nella fortunatissima miniserie “Il capo dei capi” (Canale 5).

