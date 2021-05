Chi è Khaby Lame, la star italiana di Tik Tok che ha conquistato anche Mark Zuckerberg

Anche Mark Zuckerberg rende onore a Khaby. Il 21enne di Chivasso di origini senegalesi, Khabane Lame, è diventato in breve tempo il tiktoker italiano più seguito con oltre 50 milioni di follower su TikTok e oltre 12 milioni su Instagram. e senza mai pronunciare una parola. Dopo aver superato lo stesso fondatore di Facebook, in termini di seguaci, il giovane ha postato l’ennesimo video ironico prendendo di mira proprio il papà del celebre social network, il quale non ha esitato a mettere un like al post pubblicato da Khaby sul suo profilo Instagram (di proprietà dello stesso Zuckerberg).

Nato in Senegal il 9 marzo 2000, è arrivato in Italia con i genitori quando aveva un anno; ancora però non ha ottenuto la cittadinanza italiana. Prima di diventare una star su Tiktok, lavorava come operaio ma era stato licenziato all'inizio della pandemia. Ultimamente ha coinvolto in un suo video anche Alessandro Del Piero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

© Riproduzione riservata