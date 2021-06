Airc: bilanciare rischi e benefici del sole con Giulia Arena

Giulia Arena, Miss Italia 2013, elenca rischi e benefici dei raggi solari ricordando alcune semplici regole per esporci al sole in sicurezza, senza rischiare di danneggiare la nostra pelle.



Il sole, o meglio i raggi ultravioletti UVA e UVB, hanno molti effetti positivi sull’organismo. L'esposizione eccessiva rappresenta tuttavia il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo, il più aggressivo tra i tumori della pelle, che in Italia rappresenta il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. Quando ci si espone al sole bisogna sempre prendere alcune precauzioni. È importante evitare l’esposizione diretta nelle ore più calde, proteggersi con cappello e occhiali e applicare spesso la crema per ridurre il rischio di sviluppare tumori della pelle. I bambini sotto i sei mesi non dovrebbero essere mai esposti alla luce diretta del sole. Anche per quelli più grandi è bene evitare le ore centrali della giornata, e usare sempre creme solari con un fattore di protezione superiore a 15. In montagna, anche d’inverno, è importante proteggersi con cura, soprattutto quando ci si trova ad alta quota. I raggi ultravioletti fanno effetto anche se non ci si scotta e, a distanza di tempo, possono causare un invecchiamento cutaneo precoce o, nel peggiore dei casi, aumentare il rischio di sviluppare tumori della pelle

