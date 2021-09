La casa di carta: da oggi la quinta stagione delle serie cult disponibile su Netflix

La stagione finale de La casa di carta, la quinta, è divisa in due parti: la prima disponibile da oggi 3 settembre su Netflix; la seconda, che segna la fine di un’era ed è stata accompagnata da fiumi di lacrime da parte degli attori a fine riprese (“Abbiamo pianto come ragazzini l’ultimo giorno di liceo” ha commentato l’interprete di Helsinki, Darko Perić), debutterà il 3 dicembre.

E la fine di La casa de papel, serie cancellata in patria e “riesumata” da Netflix, coincide davvero con la conclusione di un’epoca, quella che ha visto la produzione spagnola conquistare il mondo (testimoniati dai cori sulle note di Bella Ciao, le sfilate con le maschere di Dalì e un’azienda indiana che regala le ferie ai dipendenti perché possano seguire la serie). Proprio mentre Bella Ciao suonava in sottofondo, si era conclusa la quarta annata del thriller spagnolo – distribuito internazionalmente col titolo Money Heist: un cliffhanger (un finale in sospeso) lasciava il Professore, Lisbona, Tokyo e gli altri in una situazione critica.

