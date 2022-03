Su Noi Magazine i "compleanni" della Fondazione Bonino-Pulejo e della Gazzetta del Sud: giovani generazioni protagoniste

Torna domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione in tutte le edizioni: Messina-Sicilia; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo; Cosenza e Reggio. E il giovedì alle 13.30 lo spazio Noi Magazine è anche radiofonico, per "sfogliare" l'inserto su Antenna dello Stretto, anche in live streaming sul sito web gazzettadelsud.it. In prima pagina i "compleanni" della Gazzetta del Sud, che festeggia i 70 anni, e della Fondazione Bonino-Pulejo, che ne compie 50 e della Società Editrice Sud è azionista di maggioranza. Un lungo e appassionante percorso, condotto al servizio della platea di lettori e lettrici nel segno dell'attenzione verso il Sud e verso le giovani generazioni, alle quali l'inserto Noi Magazine si rivolge da quasi 30 anni e con le quali costruire, sin da oggi, il futuro: se ne parlerà durante la GDS Academy di venerdì prossimo con il presidente e direttore editoriale della Ses Lino Morgante, che dialogherà con gli istituti scolastici di Messina e della Calabria e con studentesse e studenti universitari di Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses con l'Ateneo.

Edizione di Messina

Ampio spazio alle tematiche legate alla legalità, con la giornata promossa da Libera per commemorare le vittime della mafia. Il Liceo La Farina racconta l'evento tenutosi al Palacultura per la presentazione del graphic novel realizzato dal Liceo artistico Basile sulla storia di Graziella Campagna, la diciassettenne di Saponara assassinata nel 1985. E il fratello della ragazza, Pietro, ha incontrato la comunità del Liceo Galilei di Spadafora, nella sua instancabile battaglia di testimonianza civica soprattutto tra i più giovani. Sempre alla storia di Graziella è ispirato "Copriti bene" il libro di Maria Francesca Tommasini al centro dell'incontro tra l'autrice e il Comprensivo Catalfamo. L'Istituto Comprensivo Torregrotta ha invece dialogato con il procuratore di Ragusa Fabio D'Anna, mentre la comunità dell'Istituto S. Margherita plesso Leonardo Da Vinci ha voluto ricordare Rita Atria.

Costante, poi la presenza delle forze dell'ordine nelle scuole: il Liceo Ainis racconta dell'intenso dialogo con il questore Gennaro Capoluongo su libertà e rispetto delle regole, mentre i caabinieri hanno visitato gli istituti di Venetico e S. Margherita.

Il paginone è dedicato al conflitto in Ucraina, con i contributi del Liceo Archimede e degli istituti comprensivi Tremestieri-Media Martino, Manzoni Dina e Clarenza, Mazzini Gallo, La Pira Gentiluomo, Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio, Cannizzaro Galatti, Evemero, Foscolo di Barcellona, Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando. Nella pagina dedicata all'ambiente e alla sostenibilità l'apertura è con il report di Giovanna Bergantin sul Pnrr Istruzione e gli interventi per l'edilizia scolastica; il Liceo Bisazza prosegue con l'analisi dell'Obiettivo 15 di Agenda 2030 mentre l'Istituto Pascoli Crispi approfondisce il Piano RiGenerazione Scuola, presentato oggi dal ministro Patrizio Bianchi ai rappresentanti degli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa al Ministero dell'Istruzione nell'ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa. L'Istituto Jaci ci conduce invece a compiere un interessante viaggio tra le bellezze architettoniche di Messina, mentre il Collegio S. Ignazio propone la divertente attività dell'Infanzia che in occasione della Giornata internazionale ci ricorda l'importanza dell'acqua. L'azienda sanitaria di Messina prosegue nell'attività di sensibilizzazione scolastica sulle manovre pediatriche di emergenza antisoffocamento: domani l'incontro web con il medico esperto Marco Squicciarini sarà rivolto all'istituto comprensivo Torregrotta.

Al Pi Greco Day sono dedicati i pezzi dell'Istituto comprensivo Enzo Drago di Messina e del Liceo scientifico "Orso Mario Corbino" di Siracusa, che ha ricordato il geniale "concittadino" Archimede. Il liceo siracusano omaggia nella denominazione il fisico originario di Augusta, che fu ministro nel primo dopoguerra e a cui è intitolata anche la via che costeggia lo stabilimento di Messina della Gazzetta del Sud, nella Zona industriale.

Il Liceo Maurolico racconta del trionfo al Certamen Philelfianum di Macerata mentre l'Istituto Copernico di Barcellona ci fa riflettere sull'importanza della scrittura quale mezzo "evergreen" di comunicazione, da amare e coltivare con l'esercizio e soprattutto la lettura. Sulla figura femminile e le lotte per la parità di genere l'intervento degli istituti comprensivi Tremestieri, Gravitelli-Paino e Catalfamo, mentre l'Ic Balotta racconta il viaggio negli antichi mestieri compiuto dai più piccoli.

Il sociologo Unime Marco Centorrino analizza le dinamiche dell'informazione e la responsabilità dei media nel dettare l'"agenda setting" delle tematiche di interesse collettivo, dalla guerra al Covid, mentre sulla pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe compie un'analisi dettagliata della "guerra dello Spazio" e le ripercussioni del conflitto sulle missioni internazionali. Per il Focus sui Dipartimenti Unime spazio ad Economia.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Esami di Stato, speranze di normalità: Giovanna Bergantin racconta i 100 giorni prima degli esami di Stato, che quest’anno avranno le due prove scritte mentre l’orale sarà senza tesine. A descrivere ansie e timori dei maturandi anche il Polo tecnologico “Rambaldi” e il Liceo Campanella di Lamezia Terme, che riflettono sugli ultimi giorni del lungo viaggio nella scuola superiore di secondo grado. Un grosso in bocca al lupo a tutti i maturandi per gli esami arriva dall’Istituto Alberghiero di Soverato, mentre l’ITTS “Scalfaro” di Catanzaro ripercorre gioie e dolori vissuti tra i banchi di scuola. Grande festa anche all’ITE “De Fazio” di Lamezia che avvia il count down dei 100 giorni prima degli esami. Le Consulte studentesche della Calabria puntano l’attenzione sull’impegno profuso a sostegno della campagna vaccinale per la lotta al Covid19, realizzando un peluche da diffondere nelle scuole: un testimonial speciale consegnato anche al ministro Bianchi. L’Istituto comprensivo di Filadelfia racconta della manifestazione in piazza a sostegno della pace in Ucraina, mentre il Liceo Scientifico “Calabretta” di Soverato ripercorre l’evento organizzato da alcune associazioni denominato “Costruiamo il futuro” e dedicato alla popolazione ucraina. L’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio offre una riflessione sulla guerra, mentre l’ITT “Malafarina” di Soverato parla delle donne ucraine e della loro forza e resilienza. Il Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia racconta l’esperienza “La scuola adotta un monumento”. L’Istituto comprensivo “Cutuli” di Crotone dedica ampio spazio all’accordo siglato con l’associazione Peter Pan, che ha organizzato due incontri per parlare di violenza di genere e bullismo. Il Liceo Scientifico di Decollatura riflette sui disturbi alimentari, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla. Tema affrontato anche dall’Istituto “Nautico” di Pizzo Calabro che spiega come affrontare questo temibile problema. La rubrica della scuola di primo grado di Vena Superiore dell'Ic Primo Circolo di Vibo “Letti per voi” propone “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie.

Edizione di Cosenza

L’Iti Acri propone due toccanti riflessioni sulla guerra, mentre l’Istituto omnicomprensivo di San Demetrio Corone, prende spunto dalle parole del Papa e auspica che l’Italia possa essere portatrice di pace. Altri due temi importanti come il rispetto dell’ambiente e la legalità sono stati toccati da studentesse e studenti dell'IC “Settino” di San Pietro in Guarano che hanno contribuito alla creazione del bosco diffuso, ricevendo in cambio una pianta dell’albero della memoria dedicato a Giovanni Falcone. Intensa avventura all’aria aperta per l'ISS Erodoto di Thurii di Cassano allo Jonio, con una giornata nelle riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del Crati. Da incorniciare l’appuntamento mattutino promosso dal Liceo Scorza di Cosenza: il giornalista Michele Albanese ha raccontato la sua vita nel “mirino” della ‘ndrangheta. Non mancano argomenti d’attualità come bullismo (plesso di Santa Sofia d'Epiro dell’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone), adolescenza (Ic Montalto Taverna) e violenza sulle donne (Ic Rende-Quattromiglia). A scuola di… pollice verde studentesse e studenti dell’Ic di Montalto, impegnati in un’attività legata al riciclo. La “Festa del Pi Greco” è stata celebrata dall’Ic “Lanzino” di Cosenza e dal Liceo Classico di San Demetrio Corone. L’Ic di Cetraro ha messo in mostra la sensibilità dei propri giovani attraverso un progetto di poesia. Spazio anche all’appuntamento dell’Unical, che ospiterà un incontro promosso in tandem con Villa Rendano sull’esplorazione spaziale.

Edizione di Reggio

Il senso di appartenenza all'Europa intesa come simbolo di una storia condivisa: il lavoro degli studenti e delle studentesse dell'Ic Cassiodoro Don Bosco di Reggio è frutto del webinar promosso nell'ambito della Gds Academy che ha fatto dialogare le scuole con il funzionario del Parlamento europeo, Massimo Palumbo. All'Ic Falcomatà Archi l'incontro con i funzionari della Polizia Postale ha fatto scattare gli anticorpi contro i rischi del cyberbullismo. A Palmi all'Ic San Francesco l'appuntamento con Frozan Nawabi, candidata al nobel nel 2014 ha sollecitato le riflessioni sui diritti negati alle donne in diversi Paesi del mondo. Lezioni di legalità con gli ufficiali dell'Arma all'Ic Radice Alighieri di Catona. Mentre si conclude il Pon Esprimendosi si cresce dell'Ic Galluppi-Collodi-Bevacqua.

Pensieri dedicati alle atrocità della guerra quelli maturati agli istituti Telesio Montalbetti di Reggio e all'Ic Michele Macrì di Bianco. Approfondito lavoro di ricerca sul diritto all'istruzione ancora negato a milioni di bambini quello dell'Ic Giovanni XXIII di Villa. La maschera di Agamennone ha impegnato invece diverse classi dell'Ic Scopelliti-Green di Rosarno.

© Riproduzione riservata