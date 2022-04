Il Papa al Colosseo per la Via Crucis di russi e ucraini - DIRETTA VIDEO

Papa Francesco è arrivato al Colosseo per la prima Via Crucis dal 2019, anno che vide lo scoppio della pandemia di coronavirus. Sono presenti circa 10mila fedeli. Si tratta anche di una via crucis segnata dalle polenmiche: è di poche ore fa l’annuncio che io media nazionali ucraini non la trasmetteranno per protestare contro la decisione di affidare la XIII stazione ad una giovane russa ed a una sua coetanea ucraina, in segno di riconciliazione tra i due popoli.

I media cattolici ucraini boicottano la Via Crucis

I media cattolici online come Ugcc Live Tv, la rivista cattolica Credo, Radio Maria e Ewtn Ucraina così come le tv nazionali ucraine hanno deciso di non trasmettere quest’anno la Via Crucis in diretta dal Colosseo. A darne notizia è il Sir riportando quanto dichiarato dall’agenzia religiosa ucraina Risu. "Questi media - si legge su Risu - hanno quasi sempre coperto tutti gli eventi importanti in Vaticano. L’ultimo evento trasmesso è stata la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina da parte da parte del Pontefice". La decisione è stata presa a seguito della decisione di fare portare la croce alla tredicesima stazione della Via Crucis da una donna ucraina e da una russa.

