Papa Francesco al seminarista: "Per il ginocchio mi servirebbe un po' di tequila" - VIDEO

Dopo essere stato ringraziato per aver raggiunto i fedeli nonostante i suoi problemi di salute, al giovane che gli chiedeva in che condizioni fosse il suo ginocchio, Papa Francesco ha replicato così: "Sai cosa mi serve per il mio ginocchio? Un po' di tequila"