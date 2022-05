Finlandia, ecco la nuova birra "Nato" per celebrare l'adesione all'alleanza militare atlantica

«La Finlandia indipendente sta per prendere una decisione indipendente. Celebriamo questo producendo una nuova birra». Il piccolo birrificio finlandese Olaf Brewing annuncia così, sui social la produzione di una nuova birra creata per "festeggiare" l’ingresso della Finlandia nella Nato. Sulla lattina c'è il disegno di un guerriero in armatura che alza un boccale di birra, la gradazione è di 5,3 gradi e si chiama "Otan olutta".

Mentre olutta vuol dire birra, Otan ha un doppio significato, è il nome francese di Nato, ma significa anche "prendo" in finlandese. Quindi 'Otan Oluttà, mi 'prendo una birrà. Olaf Brewing viene prodotta a Savonlinna, a circa un’ora dal confine russo. Una cittadina suggestiva che si affaccia sul lago Saimaa, conosciuta per suo famoso Festival dell’Opera, che si tiene ogni anno nel castello medievale di Olavinlinna.

